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День образования Орловской области должен быть «красным днем календаря»

В конце сентября наш регион отметит 80 лет со дня образования. Сделать 27 сентября выходным днем – такое предложение прозвучало от губернатора на аппаратном совещании в областной администрации. В регион приедет много гостей, да и список праздничных мероприятий – немалый.

Почти полтысячи орловцев будут награждены памятным знаком. Губернатор Вадим Потомский подписал соответствующий Указ. Среди награжденных – жители всех районов области: ветераны труда, почетные граждане районов, работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта. В числе награжденных будет и три трудовых коллектива региона: Знаменской средней общеобразовательной школы имени Вяхирева, народный коллектив хора ветеранов Болховского районного Дома культуры и коллектив редакции газеты «Болховские куранты».