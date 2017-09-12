Объявлены победители и призеры регионального творческого конкурса, посвященного 80-летию образования Орловской области

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вторник
12.09.2017
16:08:09
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Объявлены победители и призеры регионального творческого конкурса, посвященного 80-летию образования Орловской областиСписок утвержден Указом губернатора.
В категории «Периодические печатные и сетевые издания» первое место занял Игорь Карабанов - внештатный корреспондент газеты «Трудовая слава» Новодеревеньковского района. На втором месте - Евгения Абакумова - корреспондент газеты «Звезда» Малоархангельского района. Третье место заняла Наталья Туленкова - корреспондент газеты «Новая жизнь» Урицкого района.
В категории «Телеканалы и радиоканалы» ГТРК «Орел» собрала полный комплект наград. Победителем конкурса стал наш коллега Олег Смуглов. Второе место у Владислава Кузнецова. Замыкает тройку лидеров - Юлия Сулим.
Как обещает пресс-служба губернатора, победителей и призеров творческого конкурса наградят почетными грамотами главы региона с выплатой денежных премий.
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