Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Под снос. Эксперты не рекомендуют ремонтировать то, что разваливается. - «Детские» грабежи. Сразу два уголовных дела заведено в региональном следственном комитете. - С любовью и заботой. Как сельская глубинка становится родной? - Раскрашивает детство. Знаменитый орловский художник-иллюстратор Алексей Шевченко отпраздновал 55-летие большой выставкой своих работ. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

12 сентября 2017 года







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