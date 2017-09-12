Новости версия для печати Эксперты, обследовавшие четырехэтажный «Карточный домик» на набережной в Орле, рекомендовали снести его Заключение проектной организации было озвучено сегодня на планёрке в администрации Орла.



Эксперты признали аварийное состояние несущих конструкций дома. Городские власти в ближайшее время планируют встретиться с жильцами «Карточного домика», что обсудить перспективы их дальнейшего жилья. В настоящее время из тридцати одной квартиры обвалившегося дома вывезено все имущество, жалоб от людей, находящихся в манёвренном фонде, по словам чиновников, не поступало.





Антон Киселёв

12 сентября 2017 года







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