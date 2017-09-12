Новости версия для печати Хулигана, прокатившегося на внедорожнике по мемориалу в Болхове, могут привлечь к уголовной ответственности Инцидент произошел в городском парке Победы на глазах десятков возмущенных жителей.



Местные полицейские уже нашли подозреваемого. Никита Сущенко, зам. начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Болхова 1987 года рождения. Сотрудники ОМВД опросили мужчину, и он признался, что проехал по парку Победы на своем личном автомобиле «Джип Гранд Чероки». Гражданин также выразил намерение возместить причиненный ущерб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ «Вандализм». Как сообщили в болховской полиции, вандалу может грозить крупный штраф, обязательные исправительные работы или же арест сроком до 3-х месяцев





Иван Суверин

12 сентября 2017 года







На главную страницу





