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вторник
12.09.2017
16:08:00
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«Коммуналка on-line»Прошедшее лето практически каждую неделю одаривало нас щедрыми осадками. Не дожди, а настоящие ливни, а порой и ураганы обрушивались на наш регион с регулярной периодичностью.
Ждать милостей от наступившей осени тоже не приходится. Каждый такой каприз погоды то там, то здесь обнажает больную проблему домов с кровельными крышами. Они текут. И текут всё чаще и обильнее. Что нам делать с крышей?
Ответ на этот вопрос в очередном выпуске программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 12 сентября на телеканале «Россия 24» в 21:15.
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