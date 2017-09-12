Новости версия для печати «Коммуналка on-line» Прошедшее лето практически каждую неделю одаривало нас щедрыми осадками. Не дожди, а настоящие ливни, а порой и ураганы обрушивались на наш регион с регулярной периодичностью.



Ждать милостей от наступившей осени тоже не приходится. Каждый такой каприз погоды то там, то здесь обнажает больную проблему домов с кровельными крышами. Они текут. И текут всё чаще и обильнее. Что нам делать с крышей?



Ответ на этот вопрос в очередном выпуске программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 12 сентября на телеканале «Россия 24» в 21:15.





Александр Митрошин

12 сентября 2017 года







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