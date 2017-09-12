Новости версия для печати Сразу два случая грабежа расследуют в орловском Следственном комитете Жертвами грабителей стали подростки.



В Орле на улице Орелстроевской ранее судимый 36-летний мужчина отнял у 12-летней девочки телефон. Подозреваемый задержан. Тем временем в Нарышкино четверо мужчин возраста от 27 до 33 лет отобрали у шестнадцатилетнего парня телефон и рюкзак. Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Один из подозреваемых заключен под стражу.





Татьяна Напольских

12 сентября 2017 года







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