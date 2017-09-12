Новости версия для печати Две пятерки Алексея Шевченко Свой 55-летний юбилей, популярный орловский художник и иллюстратор детских книг Алексей Шевченко отметил в родной школе искусств и ремесел большой выставкой своих последних работ. Сегодня Шевченко один из самых востребованных иллюстраторов, который плотно работает с несколькими крупными российскими издательствами и самыми известными детскими авторами. Поздравить художника пришли и дети и взрослые.



Алексей Шевченко - когда-то выпускник художественной школы, а теперь член Союза художников России, член Международного Совета по детской книге, и вот уже почти 20 лет бессменный иллюстратор произведений Успенского, Усачева, Остера, Драгунского. Случается так, что он работает сразу над несколькими проектами

Алексей Шевченко, художник-иллюстратор: «У меня две книжки сейчас - одна про лошадей, а другая про Куликовскую битву. Работаю над обеими одновременно. Это разные издательства». В родную школу Алексей Анатольевич со своими работами приходит не впервые,. 10 лет назад здесь уже была его выставка для малышей, которая собрала иллюстрации из учебников и книжек для младшего школьного возраста. В этот раз Шевченко решил поделиться тем, что уже сделано, с молодежью. На выставке представлены иллюстрации к серии книг Алтаева о знаменитых художниках эпохи Возрождения, выполненные в графике.



Алексей Шевченко не только очень талантливый и понятный ребятам художник, он еще один из тех, кто смог пойти в ногу со временем. Огромное количество заказов, востребованность, заставили мастера рисовать не только на бумаге.

Алексей Шевченко, художник-иллюстратор: «Я не езжу даже никуда, сижу дома, рисую на планшете, отправляю иллюстрации, и мне потом приходят книги. То есть, это другой уровень оперативности, меняется время, меняется печать, меняются технические возможности и меняются требования к художнику». Соответствовать этим новым требованиям у Алексея Шевченко получилось на все сто процентов. Его рисунки - яркие, добрые, запоминающиеся - сопровождают уже не одно поколение ребят. Сегодня это уже большое имя в современной детской литературе, которое знают и любят в самых крупных и популярных российских издательствах.



Поздравить художника с новой выставкой пришли и взрослые, и дети. А сам Алексей Шевченко признался, что детская художественная школа, которую он окончил много лет назад, и стала тем самым первым шагом к героям книг, которых теперь знает вся страна.









Эва Стасюлевич

12 сентября 2017 года







На главную страницу





