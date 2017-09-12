Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
12.09.2017
16:07:56
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Две пятерки Алексея Шевченко

Свой 55-летний юбилей, популярный орловский художник и иллюстратор детских книг Алексей Шевченко отметил в родной школе искусств и ремесел большой выставкой своих последних работ. Сегодня Шевченко один из самых востребованных иллюстраторов, который плотно работает с несколькими крупными российскими издательствами и самыми известными детскими авторами. Поздравить художника пришли и дети и взрослые.

Алексей Шевченко - когда-то выпускник художественной школы, а теперь член Союза художников России, член Международного Совета по детской книге, и вот уже почти 20 лет бессменный иллюстратор произведений Успенского, Усачева, Остера, Драгунского. Случается так, что он работает сразу над несколькими проектами
Алексей Шевченко, художник-иллюстратор: «У меня две книжки сейчас - одна про лошадей, а другая про Куликовскую битву. Работаю над обеими одновременно. Это разные издательства».
В родную школу Алексей Анатольевич со своими работами приходит не впервые,. 10 лет назад здесь уже была его выставка для малышей, которая собрала иллюстрации из учебников и книжек для младшего школьного возраста. В этот раз Шевченко решил поделиться тем, что уже сделано, с молодежью. На выставке представлены иллюстрации к серии книг Алтаева о знаменитых художниках эпохи Возрождения, выполненные в графике.

Алексей Шевченко не только очень талантливый и понятный ребятам художник, он еще один из тех, кто смог пойти в ногу со временем. Огромное количество заказов, востребованность, заставили мастера рисовать не только на бумаге.
Алексей Шевченко, художник-иллюстратор: «Я не езжу даже никуда, сижу дома, рисую на планшете, отправляю иллюстрации, и мне потом приходят книги. То есть, это другой уровень оперативности, меняется время, меняется печать, меняются технические возможности и меняются требования к художнику».
Соответствовать этим новым требованиям у Алексея Шевченко получилось на все сто процентов. Его рисунки - яркие, добрые, запоминающиеся - сопровождают уже не одно поколение ребят. Сегодня это уже большое имя в современной детской литературе, которое знают и любят в самых крупных и популярных российских издательствах.

Поздравить художника с новой выставкой пришли и взрослые, и дети. А сам Алексей Шевченко признался, что детская художественная школа, которую он окончил много лет назад, и стала тем самым первым шагом к героям книг, которых теперь знает вся страна.




Эва Стасюлевич
12 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта