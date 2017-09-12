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Борьбу с распространением наркотиков нужно вести в кругу молодёжи

Причем, очень активно - ведь это «смертельное увлечении» легче предотвратить, чем потом бороться с последствиями. Эту тему сегодня обсуждали в администрации области на заседании антинаркотический комиссии.

Статистика говорит о росте заболеваемости ВИЧ в Орловской области. Причём доминирующим путём передачи является именно наркотический – его доля за последние годы увеличилась более чем в 2 раза. Но больше настораживает популярность среди орловской молодёжи так называемых лёгких наркотиков.

Анонимное тестирование прошлого года на наркозависимость, которое систематически проводится в учебных заведениях области, выявило, что больше сотни подростков находятся в зоне риска – вероятность, что они когда-нибудь попробуют наркотики, очень велика. Всего было опрошено больше 9 тысяч студентов.

Глава региона распорядился усилить работу с молодёжью. По мнению Вадима Потомского, на эту проблему стоит обратить внимание старшиклассников и студентов. Необходимо организовать уроки и семинары, которые могли бы провести сотрудники полиции, занимающиеся наркоконтролем.
Вадим Потомский: «Нужно показывать специальные фильмы, чтобы дети увидели, к чему ведет употребление наркотических средств, насколько это страшно».



Антон Киселёв
12 сентября 2017 года

 


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