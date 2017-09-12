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Сегодня в опорном вузе вручили студенческие билеты иностранным студентам

В этом году ОГУ выбрали 4,5 тысячи человек. Среди них 600 – иностранцев из более 60 стран мира.

Орловский Государственный университет им. И.С. Тургенева входит в тройку лучших опорных вузов страны из 11 существующих. Основная часть иностранных студентов, конечно же, после обучения уедет обратно на родину. Но воспоминания о России останутся на всю жизнь. 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы - очень хорошие друзья, настоящие, я имею в виду Российскую Федерацию, российский народ. Мы всегда говорим: «Давайте дружить! Мы готовы»! Не надо с нами тягаться и показывать нам бицепсы. Мы, всё равно, сильнее». И эти 67 стран, Эти ребята напитаются этими возможностями, которые сегодня есть в Орле и Орловской области, и это будет наш добрый десант у них дома».
Ректор университета Ольга Пилипенко гордится тем, что география иностранных студентов в этом году значительно расширилась. И планы на будущее тоже амбициозные.
Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Это и страны Латинской Америки, Европы – это и Финляндия, И Голландия, и Италия, и Великобритания. Для нас это не просто новый шаг вперед, для нас это еще одна цель, которую мы ставим перед собой – это войти в состав вузов, которые будут курировать на международном образовательном пространстве».
Студенческий билет - получен, а это значит, что впереди учеба с сессиями и экзаменами. Кто-то станет выдающимися учеными, профессорами, врачами и педагогами, ну, а пока - веселая студенческая жизнь, которую, как правило, с улыбкой вспоминают всю жизнь.


Юлия Опанасюк
12 сентября 2017 года

 


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