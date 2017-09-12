Новости версия для печати 17 сентября работники лесного хозяйства отметят профессиональный праздник На Орловщине официальное торжество прошло уже сегодня.



День работников лесного хозяйства отмечается каждое третье воскресенье сентября уже 51 год подряд. Причём, чествуют в этот день лесников не только России, но и Белоруссии, Киргизии и Украины. На Орловщине в преддверии этого праздника лучших работников сферы наградили почётными грамотами губернатора области.



Лесные угодья в нашем регионе составляют более 170 тысяч гектаров. Несмотря на тяжёлую ситуацию с финансированием, орловским лесникам удаётся решать проблемные вопросы и сохранять леса, благодаря чему они по-прежнему остаются гордостью Орловщины.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по АПК: «Ведётся работа в небольших масштабах по лесовосстановлению, ведётся работа по лесоустройству, по охране леса и обеспечению пожарной безопасности - это сегодня вопрос №1. Поделился заместитель председателя правительства на церемонии награждения и планами – в ближайшие годы достопримечательность Орловщины - Шатиловский лес - приобретёт статус особоохраняемой природной территории.





Антон Киселёв

12 сентября 2017 года







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