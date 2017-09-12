17 сентября работники лесного хозяйства отметят профессиональный праздник

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17 сентября работники лесного хозяйства отметят профессиональный праздникНа Орловщине официальное торжество прошло уже сегодня.
День работников лесного хозяйства отмечается каждое третье воскресенье сентября уже 51 год подряд. Причём, чествуют в этот день лесников не только России, но и Белоруссии, Киргизии и Украины. На Орловщине в преддверии этого праздника лучших работников сферы наградили почётными грамотами губернатора области.
Лесные угодья в нашем регионе составляют более 170 тысяч гектаров. Несмотря на тяжёлую ситуацию с финансированием, орловским лесникам удаётся решать проблемные вопросы и сохранять леса, благодаря чему они по-прежнему остаются гордостью Орловщины.
Поделился заместитель председателя правительства на церемонии награждения и планами – в ближайшие годы достопримечательность Орловщины - Шатиловский лес - приобретёт статус особоохраняемой природной территории.
Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по АПК: «Ведётся работа в небольших масштабах по лесовосстановлению, ведётся работа по лесоустройству, по охране леса и обеспечению пожарной безопасности - это сегодня вопрос №1.