Новости версия для печати Жители ещё одного опасного дома в Орле будут переселены Речь идет о доме №73а по улице Черкасской.



Этого потребовал сегодня глава администрации города Орла Александр Муромский.



Дом 1951 года постройки. Проведенное пару лет назад обследование показало износ на уровне 80%. Люди живут без водопровода и канализации.





Татьяна Курбатова

12 сентября 2017 года







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