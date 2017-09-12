Новости версия для печати Около 2 миллионов тонн сахарной свёклы планируют собрать орловские аграрии в этом году Об этом на аппаратном совещании сообщил зампред правительства региона по АПК Дмитрий Бутусов.



Дмитрий Бутусов напомнил, что Орловская область входит в десятку крупнейших регионов России по её производству.



Сегодня приёмку и переработку сахарной свёклы проводят Колпнянский и «Отрадинский» сахарные комбинаты, ООО «Ливны Сахар» и «Залегощенский сахарный завод». В настоящее время на предприятиях переработано 137 тысяч тонн сахарной свёклы, произведено 18 тысяч тонн сахара.



Что касается уборки зерновых, то уже намолочено около 2,5 миллионов тонн.





Татьяна Курбатова

12 сентября 2017 года







На главную страницу





