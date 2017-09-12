За минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

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За минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТПТравмы получили четыре человека.
Как рассказала старший инспектора отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 11 сентября в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем ГАЗ, при движении по автодороге Дросково-Колпны допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси». В результате столкновения пассажир автомобиля «Митсубиси» получил телесные повреждения и был госпитализирован.
11 сентября в 13 часов водитель, управляя мотоблоком с прицепом, двигался по автодороге посёлка Знаменка и на 4-м километре произошло падение водителя с мотоблока на проезжую часть. Мотоблок продолжил самопроизвольное движение и съехал с проезжей части в кювет. В результате этого происшествия водитель получил телесные повреждения.
Также в минувшие сутки было задержано 7 водителей, которые находились за рулём автомобиля в состоянии опьянения.
А сегодня и завтра сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание тонировке машин – в области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Тонировка.