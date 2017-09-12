Новости версия для печати За минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП Травмы получили четыре человека.



Как рассказала старший инспектора отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 11 сентября в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем ГАЗ, при движении по автодороге Дросково-Колпны допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси». В результате столкновения пассажир автомобиля «Митсубиси» получил телесные повреждения и был госпитализирован.



11 сентября в 13 часов водитель, управляя мотоблоком с прицепом, двигался по автодороге посёлка Знаменка и на 4-м километре произошло падение водителя с мотоблока на проезжую часть. Мотоблок продолжил самопроизвольное движение и съехал с проезжей части в кювет. В результате этого происшествия водитель получил телесные повреждения.



Также в минувшие сутки было задержано 7 водителей, которые находились за рулём автомобиля в состоянии опьянения.



А сегодня и завтра сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание тонировке машин – в области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Тонировка.





Татьяна Курбатова

12 сентября 2017 года







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