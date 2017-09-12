Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
12.09.2017
22:48:55
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

За минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

Травмы получили четыре человека.

Как рассказала старший инспектора отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 11 сентября в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем ГАЗ, при движении по автодороге Дросково-Колпны допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси». В результате столкновения пассажир автомобиля «Митсубиси» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

11 сентября в 13 часов водитель, управляя мотоблоком с прицепом, двигался по автодороге посёлка Знаменка и на 4-м километре произошло падение водителя с мотоблока на проезжую часть. Мотоблок продолжил самопроизвольное движение и съехал с проезжей части в кювет. В результате этого происшествия водитель получил телесные повреждения.

Также в минувшие сутки было задержано 7 водителей, которые находились за рулём автомобиля в состоянии опьянения.

А сегодня и завтра сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание тонировке машин – в области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Тонировка.


Татьяна Курбатова
12 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта