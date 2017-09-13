Новости версия для печати Родительский долг – платежом красен В очередной раз судебные приставы напоминают тысячам орловцев: дети «бывшими» не бывают.



В Болхове отца, забывшего платить алименты, наставили-таки на путь истинный. Сначала судебные приставы ограничили его право управлять автомобилем, а после решения мирового судьи мужчине прописали исправительные работы на 60 часов.



Но даже после этого алиментщик твердо стоял на своем, «не платил и не буду платить». В мае этого года было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда. И вот тогда незадачливый папа вспомнил об алиментах ребенку и до этого сентября выплатил всю сумму. И эта история вдохновила его устроиться на работу.





Анна Боева

13 сентября 2017 года







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