Родительский долг – платежом красен

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среда
13.09.2017
12:53:49
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Родительский долг – платежом красенВ очередной раз судебные приставы напоминают тысячам орловцев: дети «бывшими» не бывают.
В Болхове отца, забывшего платить алименты, наставили-таки на путь истинный. Сначала судебные приставы ограничили его право управлять автомобилем, а после решения мирового судьи мужчине прописали исправительные работы на 60 часов.
Но даже после этого алиментщик твердо стоял на своем, «не платил и не буду платить». В мае этого года было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда. И вот тогда незадачливый папа вспомнил об алиментах ребенку и до этого сентября выплатил всю сумму. И эта история вдохновила его устроиться на работу.
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