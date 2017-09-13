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среда
13.09.2017
12:53:54
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В Орле ищут королеву красоты!Вновь пришло время вспомнить, что не только Иваново город невест. Сегодня всех красивых девушек Орла приглашают на кастинг конкурса «Мисс Орел».
В зале торжеств комплекса на Кромском шоссе вновь проведут начальный этап отбора. Если вы при взгляде на свое отражение от восторга теряете дар речи, то конкурс ждет вас. Правда, для красоты есть и конкретные параметры: возраст от 18 до 24, приятные манеры, быть милыми и обаятельными. Отобранные девушки выступят в областном финале, а там и до короны главной российской красавицы возможно рукой подать. Так что дерзайте!
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