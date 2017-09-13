Новости версия для печати Сегодня в Орловской области продолжится рейд по тонировке Профилактическая операция проводится во всех регионах России.



Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили с тонированными передними и лобовыми стеклами. С помощью специального прибора проверяют, насколько пленка пропускает свет. Если меньше 70 процентов – пленку придется снять, а еще и заплатить штраф 500 рублей.





Анна Боева

13 сентября 2017 года







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