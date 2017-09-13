Новости версия для печати В Орловском Государственном Университете пройдет крупная международная конференция Конференция намечена на середину декабря.



Симпозиум подобного уровня опорный вуз будет принимать впервые. Более 600 его участников обсудят тему трансляционной медицины. Об этом, а также о месте данного высшего учебного заведения в деле развития регионального здравоохранения смотрите сегодня на канале «Россия 24» в 21.00 в рамках спецпроекта «ВЕСТИ. ОГУ».





Татьяна Напольских

13 сентября 2017 года







На главную страницу





