Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- К звездам. Сегодня ночью Александр Мисуркин отправляется в экспедицию. Теперь – в качестве командира.



- Аварийные вопросы. В Орле обследуют еще 36 домов.



- Под снос. «Карточный Дом» ремонтировать не будут.



- Неподъемный подъемник. Мама ребенка –инвалида вновь бьет тревогу.



- Нечеловеческая жестокость. В Орле среди бела дня убили 8 собак.



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Вести-Орёл

12 сентября 2017 года







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