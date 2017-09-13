Сегодня ночью Александр Мисуркин вновь отправился к звездам

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среда
13.09.2017
12:54:05
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Сегодня ночью Александр Мисуркин вновь отправился к звездамНа этот раз орловский космонавт полетел в космос в качестве командира экипажа.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-06» с очередным экипажем Международной космической станции (МКС) стартовала с первой площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает информационное агентство России ТАСС.
В составе новой экспедиции – три человека. Вместе с Александром Мисуркиным на МКС будут работать два астронавта НАСА. Вместе они проведут более 200 опытов, в том числе и эксперимент по поиску микроорганизмов на внешней обшивке космической станции.
Планируемая продолжительность полета новой экспедиции - 167 суток. Губернатор Орловской области и все орловцы желают Александру Мисуркину успешного полета и благополучного возвращения на землю.
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