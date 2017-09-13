Новости версия для печати 14 сентября состоятся общественные слушания о создании лесопаркового зеленого пояса города Орла Их проводит Общественная палата Орловской области.



На общественных слушаньях будет рассмотрен вопрос, в том числе, о включении в лесопарковый пояс особо охраняемой природной территории – балки «Непрец». Начало – в 11 часов. Место проведения – фундаментальная библиотека госуниверситета им. Тургенева .





Татьяна Курбатова

13 сентября 2017 года







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