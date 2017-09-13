Новости версия для печати В Орле обследуют 36 аварийных домов, которые вызывают опасения Но области нужна новая программа по переселению людей из аварийного жилья. Действующую федеральную программу город закрыл полностью – жильцы 115 аварийных домов получили новое жильё. Но сейчас только в областном центре остаётся 138 «проблемных домов».



Поговорить через щель в стене с жильцами соседней квартиры можно в доме № 92А по улице Латышских стрелков. Вообще в этом доме много «нестандартных архитектурных решений» – например, вид из подъезда на небо, или вогнутые полы. Жанна Иванова, жительница д.№92А по ул. Латышских стрелков: «Когда пришли из Жилищной инспекции, они даже побоялись стать, опасаясь провалиться. Мы их успокоили, что ходим здесь». История эта датируется октябрём 2013 года. Тогда же здесь побывала межведомственная комиссия, эксперты проектной компании и всеобщими усилиями дом был признан аварийным. Согласно последним ответам городской администрации на письменные обращения жильцов до конца этого года двухэтажку должны расселить. Жанна Иванова: «Внизу у нас еще мебельный магазин. Они убрали стену, поэтому, как я понимаю, полы ушли вниз и естественно расширились щели». Руководство мебельного магазина сообщило, что стену не сносили, а приобрели эту квартиру уже в таком состоянии. А провисший потолок от клиентов работники магазина просто спрятали за тканью. Только вот если ЧП всё-таки случится, под завалами окажутся все - и жильцы, и продавцы с покупателями. На грани обрушения, помимо этой двухэтажки, сегодня в Орле могут оказаться еще 138 аварийных домов. Только вот предложить их жильцам городские власти сейчас ничего не могут. Под региональную программу расселения они не попали, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Программа развития застроенных территорий тоже застопорилась. А государственные проекты, которые решили бы проблему, ещё в разработке. Александр Ремига, зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «Федеральную программу необходимо продолжать. Наш регион не готов будет, естественно, за счет собственных средств переселять такой объем аварийных домов, потому что, если делать программу на пять лет, то это минимум по 400 миллионов нужно будет ежегодно выделять из областного бюджета». «Карточный домик» на набережной Дубровинского доказал, что ЧП может произойти в любой момент. Тогда люди вообще останутся без жилья. На этот случай есть манёвренный фонд. И глава городской администрации после обрушения 4-этажки в центре Орла дал распоряжение привести его в порядок и подсчитать квартиры. Галина Итальянцева, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «После того, как будет проведена инвентаризация УКХ, возможно, выявятся еще какие-то помещения, которые можно будет отнести к манёвренному фонду, тогда можно будет сказать конкретно о цифре. Сейчас пока нет смысла говорить, мы пока еще не знаем. Инвентаризация только начата». Новая программа по расселению жильцов из аварийных домов всё-таки будет, заверили чиновники. Только вот когда – никто не знает. Но зато есть мысли по её реализации – расселять из ветхого жилья будут в порядке очереди – согласно датам признания домов аварийными. Исключение будет лишь для тех многоэтажек, в которых действительно жить уже опасно.









Антон Киселёв

13 сентября 2017 года







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