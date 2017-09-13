Новости версия для печати ОНФ, в рамках проекта «Народная оценка качества», провел мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в городских и районных поликлиниках Активисты обратили внимание на дефицит узких специалистов, долгое ожидание в очередях, плохие условия.



Встал пораньше - попал на прием к врачу. Эту аксиому жители Железнодорожного района усвоили давно. Очередь за здоровьем у поликлиники № 1 начинают занимать еще за долго до ее открытия. Можно записаться на прием и удаленно. Но электронная запись, говорят жители, только к терапевту. Чтоб попасть к узкому специалисту - пожалуйста, в очередь. Можно и через терминал попробовать, он в здание есть. Но попытка взять талон не увенчалась успехом. А вот в Плещеевской - можно с легкостью обойти очередь. Записаться за день, позвонив по телефону или взять талон через терминал. Очереди и нехватка узких специалистов. Это две проблемы, характерные для большинства поликлиник. В Плещеевской нет кардиолога: «Одна - на больничном, другая - в декрете». В детской поликлинике № 2 внимание экспертов ОНФ привлекла информация, что детей врачей принимают без очереди. Это как если бы детям учителей ставили оценки на бал выше. Руководство ответило просто. Надежда Кондратьева, главный врач детской поликлиники №2: «Такой у нас порядок. Удобно для наших сотрудников. Это такой маленький бонус. Люди не жалуются». Но кое-что «фронтовиков» и удивило. Здесь не требуют надевать бахилы. Их выдают пациентам при входе в кабинет. Бесплатно. Чуть позже проблемы в медицинских учреждениях обсудили за круглым столом. Виктор Климов, координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества»: «Практически нигде мы не увидели ничего похожего на открытую регистратуру. Электронную запись видели. Люди говорят, что работает – через систему госуслуг, 50 на 50, как обычно – кто-то жалуется, говорит, что портал сбоит, но кто-то уже пользуется и говорят, что можно записаться. Но что дальше происходит? Приходит записанные человек и все равно ждет неограниченное время». Александр Лялюхин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Большинство, где-то 85% выпускников нашего вуза, трудоустраиваются в Орловской области, но, тем не менее, у нас присутствует отрицательная трудовая миграция. И это касается не только выпускников, зачастую это касается как раз не выпускников, это касается специалистов, уже зарекомендовавших себя. И зачастую они мигрируют даже не в другой субъект, а в частные учреждения здравоохранения». Доступность и качество медицинской помощи в Орловской области нужно поднять на более высокий уровень - к такому выводу пришли фронтовики.









Анна Вайсергисер

13 сентября 2017 года







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