Новости версия для печати На Орловщине впервые вынесен приговор по уголовной статье «Купля-продажа человека» Причем предметом криминального торга был новорожденный младенец.



Как доказало в суде гособвинение, две орловчанки вступили в преступный сговор. Одна из них согласилась уступить знакомой свою новорожденную дочь за 80 тысяч рублей. Для этого будущая роженица предъявила медикам документы потенциальной покупательницы. Подвоха в роддоме не заметили, и сделка состоялась. Женщина, купившая младенца, даже начала получать пособие на ребенка.



Заводской районный суд признал женщин виновными, но наказание назначил условное: продавцу – 3 года 7 месяцев лишения свободы, покупателю – 3 с половиной.



Осужденным назначен 3-хлетний испытательный срок.





Иван Суверин

13 сентября 2017 года







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