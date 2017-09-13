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среда
13.09.2017
12:53:58
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На Орловщине впервые вынесен приговор по уголовной статье «Купля-продажа человека»Причем предметом криминального торга был новорожденный младенец.
Как доказало в суде гособвинение, две орловчанки вступили в преступный сговор. Одна из них согласилась уступить знакомой свою новорожденную дочь за 80 тысяч рублей. Для этого будущая роженица предъявила медикам документы потенциальной покупательницы. Подвоха в роддоме не заметили, и сделка состоялась. Женщина, купившая младенца, даже начала получать пособие на ребенка.
Заводской районный суд признал женщин виновными, но наказание назначил условное: продавцу – 3 года 7 месяцев лишения свободы, покупателю – 3 с половиной.
Осужденным назначен 3-хлетний испытательный срок.
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