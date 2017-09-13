Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- День первый – полет успешный. Александр Мисуркин проведет в космической экспедиции 167 дней.



- Невыселяемый. Почему человек возвращается в аварийный дом без света, газа и воды?



- Уголовно-наказуемая сделка. Продавец и покупательница младенца получили условные сроки заключения.



- Цветное ощущение жизни. В областной библиотеке открылась необычная выставка.



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Вести-Орёл

13 сентября 2017 года







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