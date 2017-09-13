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среда
13.09.2017
19:57:21
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- День первый – полет успешный. Александр Мисуркин проведет в космической экспедиции 167 дней.
- Невыселяемый. Почему человек возвращается в аварийный дом без света, газа и воды?
- Уголовно-наказуемая сделка. Продавец и покупательница младенца получили условные сроки заключения.
- Цветное ощущение жизни. В областной библиотеке открылась необычная выставка.
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