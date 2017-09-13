Новости версия для печати В Орловской области продолжается модернизация инфраструктуры сетей телевизионного вещания Эту тему рассмотрели на расширенном заседании профильного комитета Облсовета.



Как реализуется целевая программа развития телерадиовещания, вместе с народными избранниками обсуждали и руководители телеканалов. Цель этой программы – обеспечить орловцев качественным многоканальным вещанием. Для этого модернизируется инфраструктура, происходит переход на цифровые технологии.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области : «Сеть цифрового эфирного телевидения и радио в Орловской области включает в себя 30 объектов связи, что позволяет 97,9% жителей региона принимать 10 телевизионных и три радиоканала в современном цифровом формате». Кроме того, орловский телецентр проводит работу по созданию точки доступа в Орле, что повысит доступность использования сети цифрового телевидения для региональных телевизионных компаний.





Татьяна Напольских

13 сентября 2017 года







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