Новости версия для печати В Орловской области началась операция «Пешеход» Сокращение светового дня грозит ежегодным сезонным ухудшением дорожной обстановки. По статистике в этот период число ДТП растет.



Ранние осенние сумерки в сочетании дождливой погодой больше всего грозят пешеходам. Количество наездов на переходах и обочинах дорог возрастает каждую осень. В ГИБДД решили предотвратить негативную тенденцию за счет превентивных мер.

Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «С 13 сентября 2017 года на территории Орла и Орловской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход». Целью и задачей данного мероприятия являются пресечение административных правонарушений пешеходами, а также снижение угрозы ДТП с данной категорией участников дорожного движения». Напомним, штраф за пересечение дороги в неустановленном месте на сегодня составляет 500 рублей. Столько же обойдется пешеходу движение по обочине за городом без световозвращающих элементов.





Иван Суверин

13 сентября 2017 года







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