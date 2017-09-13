В орловской библиотеке им. Бунина открылась выставка «Звуки и пятна» молодой художницы Виктории Майчуба

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В орловской библиотеке им. Бунина открылась выставка «Звуки и пятна» молодой художницы Виктории МайчубаЭта выставка объединила работы художницы за три года
Картины, которые представила художница, выполнены в абстрактной манере, но, тем не менее, на них легко узнаются и дома и люди, и цветы. Можно сказать, что это очень светлая, жизнеутверждающая живопись, ведь по признанию самой Виктории, источником вдохновения для нее стала природа.
Эта выставка объединила работы художницы за три года, многие ее картины уже находятся в частных коллекциях. Яркие, душевные они пришлись по вкусу и молодому поколению и людям постарше.
Виктория Майчуба, автор выставки : «Мои педагоги говорят, что это больше образно- ассоциативные композиции, через которые я передаю свое жизненное восприятие».