Новости версия для печати В орловской библиотеке им. Бунина открылась выставка «Звуки и пятна» молодой художницы Виктории Майчуба Эта выставка объединила работы художницы за три года



Картины, которые представила художница, выполнены в абстрактной манере, но, тем не менее, на них легко узнаются и дома и люди, и цветы. Можно сказать, что это очень светлая, жизнеутверждающая живопись, ведь по признанию самой Виктории, источником вдохновения для нее стала природа.

Виктория Майчуба, автор выставки : «Мои педагоги говорят, что это больше образно- ассоциативные композиции, через которые я передаю свое жизненное восприятие». Эта выставка объединила работы художницы за три года, многие ее картины уже находятся в частных коллекциях. Яркие, душевные они пришлись по вкусу и молодому поколению и людям постарше.





Эва Стасюлевич

13 сентября 2017 года







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