Новости версия для печати Орловец продолжает жить в расселенной двухэтажке на улице Карачевской В этом доме выбиты окна, пахнет сыростью, нет ни света, ни газа. Извечная проблема отцов и детей заставила Владимира Киселева отказаться от жизни в новостройке и вернуться в аварийное здание. Трижды его выселяли, штрафовали, но он возвращается. Притом что его родные живут в благоустроенной квартире.



История двухэтажного дома № 30 по улице Карачевской насчитывает более ста лет. За это время изрядно износились все коммуникации. Пять лет назад здание признали аварийным.

Дом расселили, но один из жильцов остался. Владимир Васильевич Кисилев вот уже два года живет здесь без света, воды и газа. Дождевую воду собирает в пластиковые бутылки, греет в тазике на солнышке - чтобы помыться. Дождевая вода, говорит, хорошо волосы промывает.



Жена Владимира Васильевича умерла. Жил он с дочерью и ее семьей. Им дали на всех трехкомнатную квартиру по адресу Раздольная, 26. Но переезжать туда он категорически отказывается. Проблема отцов и детей актуальна и в наше время.

Владимир Киселев, житель г. Орла: «Не хочу докучать им. Есть еще причина, о которой не могу сказать. Могу сказать одно: неприятно жить там, где твоей смерти ждут постоянно». Вадим Невров, координатор группы «Граждане Орла» в соцсетях: «Есть такой момент: это было две семьи. Нельзя считать Владимира Васильевича и дочку с внучками одной семьей. Мне кажется, что муниципальная власть этот момент не учла». Когда на него напали бомжи, помог посторонний человек. Родные Владимира Васильевича навещают его редко, все больше приходят незнакомые добрые люди.



Катя Легостаева принесла ему чистую рубашку.

Екатерина Легостаева, жительница г. Орла: «Очень интеллектуальный дедулечка. Он песни пишет, стихи пишет. Я могу сказать, что он гораздо вменяемее, чем, наверное, некоторые молодые люди». Павел Попов, координатор группы «Граждане Орла» в соцсетях: «Приносим иногда ему покушать. Он достаточно гордый человек, он не принимает, как он считает, каких-то подачек. Но мы помогаем». Владимир Васильевич не бездельник. Днем занимается огородом, а вечерами сочиняет стихи и песни. Слова не записывает, все помнит наизусть.



В его паспорте есть отметка о прописке - в этом доме, который подлежит сносу. Но жить здесь нельзя. И судебные приставы уже трижды увозили Владимира Васильевича на квартиру к родным.

Сергей Полохин, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «30 августа уже в третий раз выехали по этому адресу и вновь принудительно выселили его из данного жилья, вновь отвезли его по новому месту жительства по улице Раздольная, дом 26, квартира 61. Исполнительное производство было окончено. Чтобы воспрепятствовать доступу гражданина Киселева в этот аварийный дом, входная дверь в этот дом была заколочена». Но при помощи молотка и лома Владимир Васильевич дверь открыл. С родственниками больше нескольких часов в одной квартире не выдерживает, вновь и вновь возвращается в дом на Карачевской.



По словам Владимира Васильевича, его семья еще весной вложилась в строительство однокомнатной квартиры. Как только ее сдадут, он сразу переберется туда. А пока живет в ожидании в своем развалившимся доме. И никому ни на что не жалуется.









Анна Вайсергисер

13 сентября 2017 года







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