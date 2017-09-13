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В музее писателей-орловцев состоялась презентация книги белгородского писателя Станислава Минакова

Многим читателям он хорошо знаком по периодике. Начиная с двухтысячного года, активно печатался в журналах, сборниках, литературных альманахах разных стран. Его новая книга называется «Райские отсветы в земных сумерках».

Станислав Минаков, член Союза писателей России, лауреат международных и всероссийских литературных и журналистских премий, собрал в книгу свои эссе, статьи, очерки разных лет.
Станислав Минаков, член Союза писателей России: «Это книга эссеистики, статей и очерков о русской культуре 19-21 века, причем, речь идет о разных жанрах литературы, о живописи и архитектуре, о музыке и киноискусстве».
Тема русской культуры, православия, духовной жизни это красная нить почти всех его произведений. До недавнего времени Станислав Минаков жил в Харькове, но несколько лет назад, в связи с событиями на Украине, вынужден был перебраться в Белгород. Как писатель и как человек он очень тяжело переживает то, что сегодня происходит между двумя странами.
Станислав Минаков, член Союза писателей России: «Я, естественно, включен в ту ситуацию, которая там происходит, и в 2014 году просто вынужден был покинуть Харьков после «русской весны», ордер на арест был выписан, и исключен я был из национального Союза писателей Украины за свои убеждения».
Хотя ни о какой политике речь в книгах Минакова не идет. Героями его очерков в разное время становились Пушкин, Достоевский, Лесков, Бродский. Книга, которую он представил в Орле, собиралась 16 лет. Кстати, многие орловцы познакомились с творчеством Станислава Минакова в Интернете.
Алексей Кондратенко, краевед, писатель: «В периодике отрывки, очерки доводилось встречать. Знаю, что позиция патриотическая, это действительно человек, который интересуется историей и культурой, личность незаурядная».
На встрече с орловскими читателями Станислав Минаков рассказывал о героях своих произведений, читал стихи, рассуждал о прозе и поэзии, поднимая разные темы - от произведений Чехова до истории русских городов.




Эва Стасюлевич
13 сентября 2017 года

 


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