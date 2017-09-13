Новости версия для печати Несанкционированную торговлю в Орле надо пресекать Об этом заявил глава администрации города Александр Муромский.



Административно-технические комиссии в районах должны проявлять себя активнее, на сегодняшний день работа ведется плохо, - отметил сити-менеджер.

Александр Муромский: «Передайте всем начальникам АТК: если так будет продолжаться, я буду рассматривать вопрос об их профпригодности. Их утро должно начинаться с обхода своей территории. Я не верю, что вы не можете найти взаимопонимание с теми, кто ведет эту торговлю. У вас ларьки стоят, а вокруг них еще площадь ларьков. И все это на центральных улицах города». Глава администрации также призвал подчиненных при необходимости выступать с соответствующей законодательной инициативой.





Ольга Борисова

13 сентября 2017 года







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