Несанкционированную торговлю в Орле надо пресекать

|
|
Несанкционированную торговлю в Орле надо пресекатьОб этом заявил глава администрации города Александр Муромский.
Административно-технические комиссии в районах должны проявлять себя активнее, на сегодняшний день работа ведется плохо, - отметил сити-менеджер.
Глава администрации также призвал подчиненных при необходимости выступать с соответствующей законодательной инициативой.
Александр Муромский: «Передайте всем начальникам АТК: если так будет продолжаться, я буду рассматривать вопрос об их профпригодности. Их утро должно начинаться с обхода своей территории. Я не верю, что вы не можете найти взаимопонимание с теми, кто ведет эту торговлю. У вас ларьки стоят, а вокруг них еще площадь ларьков. И все это на центральных улицах города».