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Угон автомобиля в Орловской области был раскрыт по горячим следам

Правда, для этого сотрудникам орловской ДПС пришлось доехать до Тульской области.

В полицию с заявлением обратился житель Мценского района. Он рассказал, что на ночь припарковал у частного дома автомобиль «ВАЗ-2108», а затем не обнаружил его. По факту было возбуждено уголовное дело, ориентировку разослали нарядам ДПС. Рано утром следующего дня автоинспекторы заметили «восьмерку» в Мценске. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Экипажу дорожно-патрульной службы пришлось преследовать угонщика до Плавского района Тульской области. Здесь на помощь орловским полицейским подоспели тульские коллеги.

Угонщиком оказался 33-летний амчанин. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: его подозревают в угоне «ВАЗ-2105», совершенном в Мценске около недели назад.


Татьяна Курбатова
13 сентября 2017 года

 


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