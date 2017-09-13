Новости версия для печати Угон автомобиля в Орловской области был раскрыт по горячим следам Правда, для этого сотрудникам орловской ДПС пришлось доехать до Тульской области.



В полицию с заявлением обратился житель Мценского района. Он рассказал, что на ночь припарковал у частного дома автомобиль «ВАЗ-2108», а затем не обнаружил его. По факту было возбуждено уголовное дело, ориентировку разослали нарядам ДПС. Рано утром следующего дня автоинспекторы заметили «восьмерку» в Мценске. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Экипажу дорожно-патрульной службы пришлось преследовать угонщика до Плавского района Тульской области. Здесь на помощь орловским полицейским подоспели тульские коллеги.



Угонщиком оказался 33-летний амчанин. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: его подозревают в угоне «ВАЗ-2105», совершенном в Мценске около недели назад.





Татьяна Курбатова

13 сентября 2017 года







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