Новости версия для печати В минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрирована 31 авария Один человек травмирован, один - погиб.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 12 сентября в 10:20 водитель, управляя автомобилем «Нива», двигался по автодороге Болхов-Орёл-Витебск, и на 39 километре допустил выезд на встречную полосу с последующим съездом в кювет, где допустил наезд на пешехода-женщину. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.



12 сентября в 14:25 80-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2106» при движении по автодороге Крым на 427 километре допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.



В Орловской области продолжается профилактическая акция «Тонировка». Также сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по выявлению водителей, на пропускающих пешеходов и пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте.





Татьяна Курбатова

13 сентября 2017 года







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