Новости версия для печати МЧС: В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий 13 и 14 сентября на Орловщине прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 сентября по 21 час 14 сентября на территории облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем +19°С…+24°С.



МЧС предупреждает: в связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.





Орловское Информбюро

13 сентября 2017 года







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