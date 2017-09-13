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Сегодня орловских автомобилистов попросили «выйти из сумрака»

Сотрудники региональной Госавтоинспекции начали масштабный рейд под названием «Тонировка».

Вооружившись специальными приборами, экипажи ГИБДД останавливали машины, в которых из-за тонировочной пленки, подчас было не видно водителей. Тонировка мешает и самим автомобилистам, и другим участникам дорожного движения. И нередко становится причиной ДТП.

С первых минут рейда полицейским становится ясно: любителей устроить в салоне машины интимный полумрак в Орле меньше не становится. Штраф за это правонарушение, а он сейчас минимальный, водителей, похоже, не устрашает.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Ответственность за управление транспортным средством, на передние стекла которого нанесено покрытие, ухудшающее обзорность с места водителя, предусмотрено административным кодексом часть 1-й прим. 1 статьи 12.5. Ответственность за нарушение составляет штраф 500 рублей».
Устранить пленку на месте – для нарушителей не единственный вариант. Но со всеми вытекающими. Выдается требование на устранение данного вида неисправностей, срок на устранение – сутки. Если же водитель не устраняет данное нарушение в течение суток, образуется состав статьи 19.3 кодекса РФ об административных правонарушениях, и ответственность за данное правонарушение либо административный арест, либо штраф 1000 рублей.

В ГИБДД говорят: используя тонировку, водители не только рискуют сами. Под удар часто попадают пешеходы, которых тонированные авто сбивают в сумерках и в непогоду. Между тем, большинство пленок не пропускает больше пяти процентов света.

За время рейда антирекорд светопропускаемости составил 2,6 процента.


Иван Суверин
13 сентября 2017 года

 


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