Новости версия для печати Из Орловской области принудительно были отправлены на родину 9 иностранцев Возвращение депортированных граждан назад в Россию может грозить им уголовным преследованием.



9 иностранцев были отправлены в Азербайджан, Армению, Молдову, Узбекистан и Таджикистан. Депортация применяется к тем, чей срок пребывания сокращен, аннулированы документы, а также чье нахождение в стране признано нежелательным. Именно к последней категории относились эти 9 иностранцев. Трое из них отбывали наказание за наркотики, четверо – за кражи, двое – за грабеж. Теперь им на пять лет закрыт въезд в Россию.





Татьяна Напольских

13 сентября 2017 года







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