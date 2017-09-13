Новости версия для печати Активисты ОНФ призвали власти Орла дополнительно расширить выезд из микрорайона «Новая Ботаника» Проблема «бутылочного горлышка» уже поднималась, и определенные меры были приняты.



Выезд был увеличен на два метра. Но он длиною в 10 метров. И второй ряд может формироваться только из двух машин. Фронтовики просят увеличить выезд до 25-ти метров.





Татьяна Напольских

13 сентября 2017 года







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