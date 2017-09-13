Новости версия для печати ТОСам Орловской области нужна поддержка законодателей Механизмы её реализации депутаты Облсовета рассмотрят на ближайшей сессии.



Сегодня они обсудили законопроект «Государственной поддержки территориального общественного самоуправления в регионе». ТОСы в различных образах существуют достаточно давно – домкомы, уличкомы, старосты, ТСЖ и так далее. Они решают массу проблем сельских и городских жителей – благоустройство территорий, содержание жилищного фонда, и так далее. Но проблема в том, что они разрознены, и есть даже ТОСы, работающие без официального оформления. Таких, например, в нашем регионе больше 130. Этот статус лишает их многих перспектив – освобождения от налогов, если это будет не коммерческая организация, или стабильных госсубсидий на реализацию идей по улучшению дворов.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня они не оформлены надлежащим способом, нет уставов. Это лишает их такого права, как выступать с законодательной инициативой через своих депутатов, органы местного самоуправления». Кроме этого зарегистрированные ТОСы могут претендовать на гранты, чтобы также улучшить условия проживания людей. Или, например, как в Ливнах – получать привилегии – по ремонту дорог вне очереди. И всё - за счёт бюджетов муниципальных образований. Этот законопроект народные избранники рассмотрят на ближайшей сессии.





Антон Киселёв

13 сентября 2017 года







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