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ТОСам Орловской области нужна поддержка законодателей

Механизмы её реализации депутаты Облсовета рассмотрят на ближайшей сессии.

Сегодня они обсудили законопроект «Государственной поддержки территориального общественного самоуправления в регионе». ТОСы в различных образах существуют достаточно давно – домкомы, уличкомы, старосты, ТСЖ и так далее. Они решают массу проблем сельских и городских жителей – благоустройство территорий, содержание жилищного фонда, и так далее. Но проблема в том, что они разрознены, и есть даже ТОСы, работающие без официального оформления. Таких, например, в нашем регионе больше 130. Этот статус лишает их многих перспектив – освобождения от налогов, если это будет не коммерческая организация, или стабильных госсубсидий на реализацию идей по улучшению дворов.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня они не оформлены надлежащим способом, нет уставов. Это лишает их такого права, как выступать с законодательной инициативой через своих депутатов, органы местного самоуправления».
Кроме этого зарегистрированные ТОСы могут претендовать на гранты, чтобы также улучшить условия проживания людей. Или, например, как в Ливнах – получать привилегии – по ремонту дорог вне очереди. И всё - за счёт бюджетов муниципальных образований. Этот законопроект народные избранники рассмотрят на ближайшей сессии.


Антон Киселёв
13 сентября 2017 года

 


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