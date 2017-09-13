ТОСам Орловской области нужна поддержка законодателей

|
|
ТОСам Орловской области нужна поддержка законодателейМеханизмы её реализации депутаты Облсовета рассмотрят на ближайшей сессии.
Сегодня они обсудили законопроект «Государственной поддержки территориального общественного самоуправления в регионе». ТОСы в различных образах существуют достаточно давно – домкомы, уличкомы, старосты, ТСЖ и так далее. Они решают массу проблем сельских и городских жителей – благоустройство территорий, содержание жилищного фонда, и так далее. Но проблема в том, что они разрознены, и есть даже ТОСы, работающие без официального оформления. Таких, например, в нашем регионе больше 130. Этот статус лишает их многих перспектив – освобождения от налогов, если это будет не коммерческая организация, или стабильных госсубсидий на реализацию идей по улучшению дворов.
Кроме этого зарегистрированные ТОСы могут претендовать на гранты, чтобы также улучшить условия проживания людей. Или, например, как в Ливнах – получать привилегии – по ремонту дорог вне очереди. И всё - за счёт бюджетов муниципальных образований. Этот законопроект народные избранники рассмотрят на ближайшей сессии.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня они не оформлены надлежащим способом, нет уставов. Это лишает их такого права, как выступать с законодательной инициативой через своих депутатов, органы местного самоуправления».