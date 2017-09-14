Новости версия для печати Вадим Потомский поблагодарил орловцев, которые помогли найти родственников героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова Это было необходимо для согласования с ними создания макетов и бюстов героев-разведчиков, которые планируется установить в Орле к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



Выяснилось, что младший сын Ивана Дмитриевича Санько – Виктор Иванович живет в Москве. Старший сын Валентин Иванович ушел из жизни.



Также была найдена дочь Василия Ивановича Образцова – Светлана Васильевна, которая проживает в Санкт-Петербурге.



По инициативе общественности региона при поддержке губернатора Орловской области Вадима Потомского принято решение установить в городе Орле бюсты героям-разведчикам Ивану Дмитриевичу Санько и Василию Ивановичу Образцову, водрузившим Красное знамя 5 августа 1943 года на здании дома №5 по улице Московской в городе Орле.



Памятники планируется установить на бульваре Победы к 5 августа 2018 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

14 сентября 2017 года







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