Новости версия для печати Если вашей новой технике нужен гарантийный ремонт – продавец обязан предоставить вам взамен другую на это время Об этом напоминает Роспотребнадзор.



В частности в не выполнении этих требований в этом году были замечены пять компаний: «Сатурн-Плюс», «Мегафон Ритейл», «ДНС Курск» и «РТК». В итоге их привлекли к административной ответственности. Так что в ведомстве напоминают: продавец – а это касается и индивидуальных предпринимателей - должен предоставить на время ремонта другу технику длительного пользования, например, автомобиля или мобильного телефона.





Анна Боева

14 сентября 2017 года







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