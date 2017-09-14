Награда от Владимира Путина нашла своего героя на Орловщине

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четверг
14.09.2017
14:28:05
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Награда от Владимира Путина нашла своего героя на ОрловщинеПрезидент России подписал указ о награждении Орденом дружбы директора «Пневмоаппарата».
В числе награжденных 10 человек, в том числе и «Заслуженный машиностроитель России» Юрий Хархардин - это звание он получил в 2008 году. Завод работает в Покровском районе уже около 30 лет и производит несколько десятков изделий, давая работу двум сотням человек.
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