Новости версия для печати Награда от Владимира Путина нашла своего героя на Орловщине Президент России подписал указ о награждении Орденом дружбы директора «Пневмоаппарата».



В числе награжденных 10 человек, в том числе и «Заслуженный машиностроитель России» Юрий Хархардин - это звание он получил в 2008 году. Завод работает в Покровском районе уже около 30 лет и производит несколько десятков изделий, давая работу двум сотням человек.





Анна Боева

14 сентября 2017 года







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