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Стала известна судьба младенца, побывавшего живым товаром

На Орловщине впервые вынесен обвинительный приговор по статье «Купля-продажа человека». Предметом криминального торга был младенец. Как доказало в суде гособвинение, орловчанка по предварительному сговору уступила своей знакомой по сходной цене свою новорожденную дочь. Суд проходил в закрытом режиме. И у сторон – есть время для апелляции.

Следствие длилось около полугода и установило: одна из подозреваемых, имея нежелательную беременность, согласилась за вознаграждение передать новорожденного ребенка своей бесплодной знакомой. Сумма сделки составила 80 тысяч рублей. 
 
Как сообщили в прокуратуре, для реализации задуманного беременная женщина стала на учет по документам своей знакомой. После поступления в родильный дом она, также введя в заблуждение медицинских работников, с целью последующего получения поддельного свидетельства о рождении ребенка, представила паспорт «заказчицы». После выписки из роддома она передала новорожденного ребенка и соответствующие документы, а ей, с вою очередь, были переданы денежные средства.
 
Тот факт, что мать-самозванку не вывели «на чистую воду» ни в женской консультации, ни в городском роддоме, медики могут объяснить лишь тем, что такое у них случилось впервые.
Тамара Самофалкина, заместитель главного врача по медицинской работе БУЗ Орловской области «Родильный дом»: «Дежурная смена, которая принимала женщину, проверяла этот паспорт, и подозрений, что это не она, не возникло. Фотография нескольких лет давности, беременные женщины, как правило, меняются».
В итоге новорожденная девочка была зарегистрирована на «покупательницу», и фиктивная мать даже начала получать пособие на ребенка. Фальсификация документов и мошенничество с выплатами также были поставлены осужденным в вину. Однако обе женщины отделались сравнительно легко. Одна из подсудимых получила три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, второй подсудимой – биологической матери ребенка – присудили три года и три месяца лишения свободы условно с таким же  испытательным сроком.
 
Но этим удивительная криминальная коллизия не исчерпывается. В связи с ней Заводскому райсуду предстоит рассмотреть еще одно уголовное дело. Если участь горе-мамаш (фиктивной и биологической) в целом понятна, то судьба медиков, не заметивших подмены, пока под вопросом. Им инкриминируют халатность. Впрочем, со времен инцидента врачи нарастили бдительность, и недавно отклонили документы роженицы, чье фото подверглось компьютерной коррекции. Пациентке, предъявившей приукрашенную фотокарточку, пришлось общаться с полицейскими.
Тамара Самофалкина, заместитель главного врача городского родильного дома по медицинской работе: «Они по роговице глаза определили, и сказали, что это она. А фотография – фотошоп. Ее красивой сделали». 
А судьба младенца, побывавшего живым товаром, решилась неожиданным образом. Как нам стало известно из своих источников, девочку доверили одной из родственниц фиктивной матери. Возражения правоохранителей органы опеки отклонили. Там пришли к выводу, что для малышки это – наилучший выход.
 





Иван Суверин
14 сентября 2017 года

 


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