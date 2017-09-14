Новости версия для печати Владельцы пансионата под Мценском лишают людей жилья Бывших сотрудников, которые всю жизнь прожили на территории пансионата, решили не выселять, а выжить! Чтобы заставить людей покинуть пансионат «ЗИЛ», наилучшим выходом стало увеличение арендной платы.



Трёхэтажный дом в посёлке Нечаевский построили еще в 70-х годах для сотрудников пансионата ЗИЛ. Сегодня все его жильцы боятся выселения. Надежда Панюшкина, жительница поселка Нечаевский: «С 2009 года меняются арендаторы и нас постоянно выселяют. То на территорию запрещают ходить, второй что-то еще выдумывает, Юрасов квартиры обещал. А эти арендаторы вообще дальше пошли. Что будет дальше, мы не знаем». Хозяйничает теперь здесь московская компания. Бывшим сотрудникам пансионата, которые всю жизнь прожили на его территории, прислали новый договор аренды. Расценки на съём квартир прировняли к столичным. Только вот не учли, что зарплаты у людей - орловские. Как рассказал житель дома Роман Пронин, за двушку хотят получить 13 тысяч в месяц, плюс надо оплатить коммунальные расходы. При этом руководство пансионата на контакт с жителями не идет, все вопросы просят направлять в письменной форме. Съёмочной группе ГТРК «Орел» также внимание уделить отказались. Люди в недоумении. Лидия Михайловна живет здесь больше сорока лет. Она участвовала в строительстве этого дома. Родители Марины тоже, когда то сюда приехали на стройку и остались. Сейчас в квартире, которую дали на основании профсоюзного собрания, она воспитывает своих детей. Иералия Наримановна Виноградова вспоминает, как строила бассейн для пансионата, затем работала там поваром. Теперь с болью в сердце думает о будущем - она пенсионер, другого жилья, как и у остальных, у нее нет. Свое право на квадратные метры жильцы пытались узаконить в суде. Роман Пронин, житель поселка Нечаевский: «Мы приватизировать их хотели, но нам не дали. Сказали, что это не жилые помещения. Приехали их юристы сказали, что здесь находятся конюшни». Но это только на бумаге. В жизни это довольно-таки добротный кирпичный дом. В нем - 18 квартир. В каждой есть санузел, кухня и комнаты - у кого одна, у кого-то и четыре. Чтоб доказать, что они проживают в жилом доме, жильцы пригласили специальную комиссию. Лариса Юдкина, жительница поселка Нечаевский: «У нас есть решение комиссии по тем квартирам, которые судились. Эти комиссии нам написали заключение, что наши квартиры являются жилыми. Трехэтажный дом полностью является жилым. В лечебном корпусе, где есть жилой подъезд, квартиры 4,7,8,10 являются жилыми». По мановению какой волшебной палочки жилой дом вдруг признали не жилым, предстоит еще выяснить. В Мценской районной администрации сейчас занимаются этим вопросом. Эдуард Савушкин, первый заместитель главы администрации Мценского района: «В администрацию Мценского района поступило коллективное обращение от жителей поселка Нечаевский с жалобой на действия ООО «Профилакторий», которое выставило требование о заключение договоров аренды помещений, в которых они проживают. Данное обращение направлено в прокуратуру с просьбой провести проверку законности данных требований и, соответственно, принять меры прокурорского реагирования». Результаты проверки станут известны в начале октября. Новые владельцы ведут восстановление пансионата. Позиционируют его в интернете как новый курорт, который летом манит ягодами, грибами и речкой, зимой - горнолыжными склонами. Только вот почему-то делают это на слезах людей.









Анна Вайсергисер

14 сентября 2017 года







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