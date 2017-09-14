Новости версия для печати

Итоги выборов подвели в орловском реготделении партии «Единая Россия»

Жители области сделали свой выбор. 62 мандата из 69 получили кандидаты от «Единой России», а 38 из них набрали более 90% голосов. В Гнездиловском сельсовете на участки пришли 100% избирателей. Все они отдали голоса за единороссов.

Помимо депутатов районных и сельсоветов, выбирали главу посёлка Знаменка. Набрав больше 4000 голосов или почти 85% от общего числа избирателей, реализовавших своё право, победу одержал действующий глава Николай Логвинов. Кстати выборы в Знаменке должны были стать самыми многочисленными в регионе - в списки избирателей там было включено более 9 тысяч человек.

Николай Логвинов, глава администрации городского поселения Знаменка: «Любое обращение граждан, любое пожелание по возможности исполнялось. Всё это – правильно построенная работа, я думаю, позволило заслужить то доверие, которое мне оказали граждане на этих выборах».

В день голосования в избирательные комиссии также поступило два обращения о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства. Но эти факты не подтвердились.

Всего в день голосования явка избирателей по области составила 59%. Из почти 20 тысяч избирателей правом голоса воспользовались 11700 человек.

Леонид Музалевский, секретарь орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы, действительно, пытаемся не бросаться какими-то серьезными политическими лозунгами, а конкретной работой доказываем нашим избирателям».