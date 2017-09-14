Основная часть бюджета Орла 2018 будет направлена на социальную сферу

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четверг
14.09.2017
14:28:03
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Основная часть бюджета Орла 2018 будет направлена на социальную сферуОб этом рассказал заместитель главы городской администрации Артем Митасов.
Более 1,5 млрд. рублей предусмотрено на социальные выплаты в рамках реализации майских указов президента. 300 млн. планируется направить на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений.
Между тем, глава администрации Орла Александр Муромский поручил тщательно пересмотреть план приватизации, а при его реализации активнее задействовать рекламное пространство. Особое внимание также необходимо уделить взысканию дебиторской задолженности за аренду помещений.
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