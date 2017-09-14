Новости версия для печати Основная часть бюджета Орла 2018 будет направлена на социальную сферу Об этом рассказал заместитель главы городской администрации Артем Митасов.



Более 1,5 млрд. рублей предусмотрено на социальные выплаты в рамках реализации майских указов президента. 300 млн. планируется направить на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений. глава администрации Орла Александр Муромский поручил тщательно пересмотреть план приватизации, а при его реализации активнее задействовать рекламное пространство. Особое внимание также необходимо уделить взысканию дебиторской задолженности за аренду помещений. Между тем,поручил тщательно пересмотреть план приватизации, а при его реализации активнее задействовать рекламное пространство. Особое внимание также необходимо уделить взысканию дебиторской задолженности за аренду помещений.





Ольга Борисова

14 сентября 2017 года







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