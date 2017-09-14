Новости версия для печати За минувшие сутки орловские спасатели обезвредили 63 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны Все они были найдены в Троснянском районе недалеко от деревни Хитровка.



Спасателями были найдены минометные мины разного калибра и гранаты. МЧС просят о таких находках сообщать сразу же и не трогать их.





Татьяна Напольских

14 сентября 2017 года







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