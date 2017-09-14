За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП

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четверг
14.09.2017
14:28:07
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТПТри человека получили травмы.
13 сентября в 10:20 в Колпне водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21312», осуществляя движение задним ходом по ул. Советская в районе д. 10, совершил наезд на пешехода - женщину 1927 года рождения, которая находилась на проезжей части. В результате ДТП пожилая женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
13 сентября в 20:12 водитель, управляя транспортным средством «УАЗ Патриот», двигался по автодороге Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря и в районе 4-го километра не справился с управлением и допустил съезд с автодороги с последующим опрокидыванием в левый придорожный кювет. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения.
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