Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Рецепт - орловской медицине. После рейда по поликлиникам активисты ОНФ передали в правительство свои рекомендации. - За два дня в Орле задержали 137 тонированных автомобилей. Госавтоинспекция проводит рейд «Тонировка». - Недописанная летопись войны. Внуки победителей продолжат нести «Вахту Памяти». - Дорога в глубинку. Как сегодня живется на селе?





Вести-Орёл

14 сентября 2017 года







На главную страницу





