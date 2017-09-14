С 22 сентября по 30 октября в регионе пройдет третий этап региональной «Вахты Памяти

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четверг
14.09.2017
14:28:09
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С 22 сентября по 30 октября в регионе пройдет третий этап региональной «Вахты ПамятиМолодежь, которая продолжает восстанавливать летопись Великой Отечественной войны, будет работать в Болховском, Орловском, Покровском, Свердловском районах.
Планируется, что в этом этапе поисковых работ примут участие 240 человек, и не только из нашей области. Приехали отряды из Брянской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, города Москвы и Республики Дагестан.
Стоит отметить, что уже в этом году поисковиками найдены останки 518 бойцов. Установлено 69 имен.
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