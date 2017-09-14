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17 сентября в Орле рядом с Богоявленским собором пройдет городской семейный праздник

На 17 сентября в этом году приходится осенний день памяти святых покровителей семьи благоверных князей Петра и Февронии — их памяти и посвящен

большой праздник

; аналогичные торжества проводятся и в других регионах России.



Утром в 9:30 праздничную Божественную литургию в Богоявленском соборе возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний.



В 12:00 на территории вокруг собора начнется праздник «Взгляни на мир глазами любви» — это и концерт с участием известных орловских и приезжих исполнителей, и девять различных креативных зон, в которых что-то интересное для себя найдут дети и взрослые, бабушки и дедушки, юноши и девушки.



Хорошая музыка, мастер-классы и воркшопы, зоны спорта и боевых искусств будут интересны участникам самых разных возрастов.

